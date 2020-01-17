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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيمر يترأس اجتماعا لقادة الوحدات العسكرية والأمنية بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020
الخليج 365 - المهرة
ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بالمهرة سالم عبدالله نيمر ،يوم أمس، إجتماعاً لقيادات الوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة لمناقشة وترتيب آلية صرف المكرمة السعودية بحضور العميد منصور الجندي رئيس لجنة صرف المكرمة السعودية بالمحافظات المحررة.
ورحب بن نيمر بالعميد منصور الجندي وجميع قيادات الوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة شاكرا جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية على تعاونهم ووقوفهم الى جانب قيادة السلطة المحلية في محافظة المهرة.
وآكد العميد منصور الجندي على ضرورة التعاون بين قادة الوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة لتسهيل عملية صرف المكرمة السعودية والوقوف على السلبيات في المرات السابقة وتجاوزها.
وأضاف الجندي إن لجنة صرف المكرمة السعودية ستبدأ من هذا اليوم الخميس، البدء بصرف رواتب ثلاثة أشهر حسب آلية منظمة ومرتبة ومتفق عليها من قبل السلطة المحلية وقيادات الوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة.
حضر الإجتماع مدير عام شرطة المهرة العميد مفتي سهيل صموده وقائد المحور اللواء عبدالله منصور علي وقائد اللواء 137 العميد محمد القاضي وعدد من قيادات الوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة.
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