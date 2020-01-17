مدير شرطة المهرة يلتقي منتسبي الأجهزة الأمنية الذين شملتهم الترقية إلى رتبة ضابط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365 - المهرة

التقى مدير عام شرطة محافظة المهرة، العميد مفتي سهيل صموده، منتسبي الأجهزة الأمنية بالمحافظة الذين جرى ترقيتهم إلى رتبة ضابط.



وأوضح العميد مفتي صموده، في كلمة له أنه تم اليوم استدعاء صف الضباط بالمحافظة الذي تم ترقيتهم إلى رتبة ملازم ثاني من بداية العام الجديد 2020م، مباركا لهم حصولهم على هذه الترقيات التي ظلوا سنوات محرومين منها.

وحث الضباط على تكثيف العمال والالتزام بالدوام بنية صادقة ومسؤولية وأمانة وضمير حي، مؤكدا أن قيادة أمن المهرة لن تدخر جهدا في تحسين أوضاع منتسبيها وحصولهم على حقوقهم.

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وأشار إلى أن هذه الدفعة الأولى من الترقيات البالغة 1300 تضم ترقية 322 مساعد إلى ملازم ثاني و 75 صف من القدامى تم ترقيتهم إلى مساعد أول، لافتا إلى إلى أنه تم ترقية 45 عقيد إلى رتبة عميد وثمانية ضباط إلى رتبة مقدم و878 من رقيب إلى مساعد أول.

وبين أن هذه الترقيات تم محنها خلال فترة تواجد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري، في محافظة المهرة.

وشكر العميد صموده، معالي الوزير الميسري على إيلاء مؤسسة الأمن بمحافظة المهرة هذه الترقيات، مبينا أنها دليل على حرصه على إعطاء منتسبي الأمن حقوقهم.

وكشف عن تلقي قيادة الأمن بمحافظة المهرة وعودا بالدعم بالإمكانات المادية لتحسين أداء الأجهزة الأمنية، مؤكدا أنه لأول مرة في تاريخ أمن المهرة تحصل المحافظة على هذا الكم من الترقيات.

وذكر أن منتسبي الأمن الذين جرى ترقيتهم إلى رتبة ملازم ثاني، سيدخلون الأسبوع القادم دورة تنشيطية، قبيل توزيعهم حسب الحاجة والمكان المناسب والاختصاص.