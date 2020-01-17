شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : تنبيهات هامة وعاجلة لجميع المواطنين مما سيحدث خلال هذه الليلة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء شديدة البرودة على أجزاء واسعة من خلال المعطيات الرصدية والتنبؤية فقد تبين بان كتلة هوائية باردة وجافة قادمة من شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ستؤثر على أجزاء واسعة من بلادنا .

حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد : أن يسود طقس شتوي بارد على أجزاء من المرتفعات الجبلية خاصة على محافظات (صعده ، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء واجزاء من اب والضالع وجبال لحج وابين ) وبارد نسبيا على الصحاري والهضاب الداخلية أثناء المساء والصباح الباكر.

جديد "الخليج 365"

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لذا فان المركز الوطني للأرصاد الجوية ينبه الإخوة المواطنين :-

قاطني المحافظات الأنفة الذكر خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة أثناء المساء والصباح الباكر.