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قوات الجيش تشن هجوما واسعا على مواقع المليشيا في نهم شرقي صنعاء

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

قوات الجيش تشن هجوما واسعا على مواقع المليشيا في نهم شرقي صنعاء

الخليج 365 ـ صنعاء

شنت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة، كانون الثاني 17، 2020، هجوما واسعا على مواقع لمليشيا الحوثي في مديرية نهم شرقي صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش بدأ، صباحا اليوم، هجوما كبيرا بمساندة مقاتلات التحالف العربي في مديرية نهم.

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وذكرت المصادر أن المواجهات بين القوات الحكومية والمليشيا استمرت حتى مغرب يومنا الجمعة.

وأكدت المصادر أن قتلى وجرحى من عناصر المليشيا سقطوا خلال المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وأشارت المصادر إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف بين الجيش والانقلابيين أعقب المواجهات.

وكانت مقاتلات التحالف شنت، مساء اليوم، غارات على مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من المديرية.

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