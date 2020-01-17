- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تشن هجوما واسعا على مواقع المليشيا في نهم شرقي صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
شنت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة، كانون الثاني 17، 2020، هجوما واسعا على مواقع لمليشيا الحوثي في مديرية نهم شرقي صنعاء.
وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش بدأ، صباحا اليوم، هجوما كبيرا بمساندة مقاتلات التحالف العربي في مديرية نهم.
وذكرت المصادر أن المواجهات بين القوات الحكومية والمليشيا استمرت حتى مغرب يومنا الجمعة.
وأكدت المصادر أن قتلى وجرحى من عناصر المليشيا سقطوا خلال المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وأشارت المصادر إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف بين الجيش والانقلابيين أعقب المواجهات.
وكانت مقاتلات التحالف شنت، مساء اليوم، غارات على مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من المديرية.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش تشن هجوما واسعا على مواقع المليشيا في نهم شرقي صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.