شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوزع 25,500 كرتون من التمور في محافظة أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 ـ متابعات وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، اليوم ، 25,500 كرتون من التمور في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وبحسب وكالة "سبأ" فقد استفادت من توزيع التمور، الاسر النازحة والمحتاجة في مديريات خنفر وزنجبار ومودية ولودر والوضيع. يشار إلى أن المركز وزع مساعدات غذائية وطبية متنوعة في مختلف محافظات الجمهورية منذ انطلاق العمليات العسكرية في اليمن ضد مليشيا الحوثي.

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