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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إرتفاع مفاجئ في أسعار رغيف العيش بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020
الخليج 365 - خاص
أفاد مراسل (الخليج 365) في العاصمة عدن، أن عدد من الأفران رفعت بشكل مفاجئ أسعار رغيف العيش والروتي دون إبداء أي أسباب .
وذكر مراسلنا نقلاً عن مواطنين في عدن، ان الأخير تفاجئوا بزيادة في سعر الروتي بواقع خمسة ريال على كل واحد في وقت لازال فيه حجم الروتي الواحد كما هو دون أي تغيير .
وأضاف مراسلنا، أن هذه الزيادة السعرية هي في عدد من الافران وليس جميع الأفران .. مشيراً إلى بعض الأفران لازالت تبيع بنفس السعر السابق دون أي تغيير .
وبحسب مراسلنا، فإن بعض الافران بررت إرتفاع أسعار الروتي ورغيف العيش إلى إنهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، دون أي تفاصيل أخرى .
وبهذا الصدد، وجه وكيل أول محافظة عدن، محمد نصر شاذلي، مكتب وزارة الصناعة والتجارة، بتنفيذ حملات نزول على الأفران وضبط المخالفين للتسعيرة .. مرجعاً اسباب الزيادة التي قال أنها غير مبررة في أسعار الروتي والرغيف إلى جشع التجار .
وأكد الشاذلي آن هذه الأمور تعتبر من أولويات مهام السلطة المحلية .. مؤكدا انه سيحيل كل من يتلاعب بقوت المواطن إلى النيابة العامة .
واهاب بمالكي الأفران بالالتزام بالتسعيرة وعدم زيادة المعاناة على المواطنين دون أي مبرر .
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