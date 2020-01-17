شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الجوازات السعودية توجة رسالة هامة وعاجلة لكل الزائرين والمقيمين ..."بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت المديرية العامة للجوازات، دعوتها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة الحصول على رقم الحدود الخاص بهم من خلال منصة “أبشر” الإلكترونية. جديد "الخليج 365" Advertisements وقالت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “عبر منصة أبشر الإلكترونية، بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة العربية السعودية من الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : الجوازات السعودية توجة رسالة هامة وعاجلة لكل الزائرين والمقيمين ..."بيان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.