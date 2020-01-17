شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة الناجية تفجر مفاجأة عن تعرض الأسرة الحاكمة ل مجزرة مروعة .. وما علاقة الملك السعودي !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/17 الساعة 08:22 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

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