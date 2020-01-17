شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة الناجية تفجر مفاجأة عن تعرض الأسرة الحاكمة ل مجزرة مروعة .. وما علاقة الملك السعودي !! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/17 الساعة 08:22 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
كشفت الأميرة بديعة بنت علي بن الحسين، الأميرة الوحيدة التي نجت من مجزرة قصر الرحاب 1958 عن موقف الملك سعود رحمه الله من لجؤهم للسفارة.
وقالت الأميرة بديعة إنها لم تجد هي وزوجها مكان يذهبون إليه عقب المجزرة؛ حيث أنه تم إحراق السفارة الأردنية حينها، وعندها قرروا الذهاب للسفارة السعودية بالعراق.
أقرأ أيضا :
عااااجل : طهران تتلقى تهديد مرعب !, وخمس دول عظما شكلت تحالف عسكري والسبب ..ردع الحرس الثوري الايراني
الناس في السعودية "الرعب يملأ القلوب والنفوس قد بلغت الحناجر" والأشياء تزحف عكس الاتجاه الطبيعي والسبب ..الجن تغزو البلاد !!
وأوضحت أن السفير السعودي أجرى اتصالًا بالملك سعود رحمة الله ليخبره بالأمر ليأخذ الموافقة.
ولفتت إلى أن الملك سعود سمح لهم باللجوء للسفارة وقال للسفير: هم أمانة في رقبتك.
كانت هذه تفاصيل خبر الأميرة الناجية تفجر مفاجأة عن تعرض الأسرة الحاكمة ل مجزرة مروعة .. وما علاقة الملك السعودي !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.