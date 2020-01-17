شكرا لمتابعة خبر عن قرار رسمي صدر قبل قليل..السلطات تعلن رسميا اسثناء اليمنيين وتسمح فقط لحاملي الجنسية اليمنية بتجديد اقامتهم لفترة اطول من الفترة المحددة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قرار رسمي صدر قبل قليل..السلطات تعلن رسميا اسثناء اليمنيين وتسمح فقط لحاملي الجنسية اليمنية بتجديد اقامتهم لفترة اطول من الفترة المحددة

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