شكرا لمتابعة خبر عن محافظ تعز يباغت الجميع ويوجه طعنة غادرة للرئيس هادي هزت كل اركان الشرعية وصدمت كل ابناء تعز وجعلت عبد الملك الحوثي يطير من الفرح..لن تصدق ماذا فعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - محافظ تعز يباغت الجميع ويوجه طعنة غادرة للرئيس هادي هزت كل اركان الشرعية وصدمت كل ابناء تعز وجعلت عبد الملك الحوثي يطير من الفرح..لن تصدق ماذا فعل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ تعز يباغت الجميع ويوجه طعنة غادرة للرئيس هادي هزت كل اركان الشرعية وصدمت كل ابناء تعز وجعلت عبد الملك الحوثي يطير من الفرح..لن تصدق ماذا فعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.