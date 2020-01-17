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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..رئيس الوزراء يباغت الجميع ويعترف بفشله ويقدم استقالته رسميا لرئيس الجمهورية صباح اليوم الجمعة ويطلب من الرئيس طلب واحد فقط

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، أليكسى جونتشاروك، اليوم الجمعة، تقديم استقالته للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وكتب جونتشاروك فى حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "تسلمت منصبى من أجل تنفيذ برنامج الرئيس، إنه بالنسبة لى مثال للانفتاح والانضباط. لكن، من أجل أن نضع جانبا أى شك فى احترامنا وثقتنا فى الرئيس، فقد كتبت استقالتى وسلمتها إليه، مع الحق فى عرضها على البرلمان".

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يشار إلى أن جونتشاروك سياسي ومحامي، يبلغ من العمر 36 عاما وتولى منصب رئيس وزراء أوكرانيا منذ 29 أغسطس 2019. وهو أصغر رئيس للحكومة في تاريخ أوكرانيا الحديثة.

يذكرأن وزارة المالية الأوكرانية، أعلنت أن مجلس الوزراء فى البلاد أيَّد مشروع مرسوم رئاسى بانسحاب أوكرانيا من اتفاق مُوقَّع عليه مع رابطة الدول المستقلة (الكومنولث الروسى)، وذكرت الوزارة، فى منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، "أيد مجلس الوزراء اليوم مشروع مرسوم رئاسى للانسحاب من اتفاق بشأن تأسيس مجلس يضم رؤساء وحدات الاستخبارات المالية لرابطة الدول المستقلة".

يذكر أن هذه الخطوة ستقلل التزامات أوكرانيا فى الرابطة وستساعد على حماية المصالح الوطنية الأوكرانية، بحسب يوكرينفورم.

ورابطة الدول المستقلة هى منظمة دولية أورو-آسيوية مكونة من 12 جمهورية سوفيتية سابقة ومقرها فى مينسك روسيا البيضاء. وتضم الرابطة روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وكازخستان وطاجيكستان وقرغيزستان.