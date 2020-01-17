شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصورة.. الفرق الهندسية للجيش تعثر على لغم بحري إيراني الصنع في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عثرت الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، على لغم بحري حراري زرعته مليشيا الحوثي المتمردة، في مياه البحر الأحمر، بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.



ووفق موقع "26سبتمبر" التابع للجيش، فقد زرعت المليشيا الحوثية اللغم البحري الذي يعمل بالحرارة، قرب جزيرة “زرباط “التابعة لمحافظة الحديدة.

وأضافت أنه تبين بعد فحص اللغم أنه إيران الصنع، وتم اتلافه من قبل الفرق الهندسية للجيش بعد تأمين المنطقة.

وزرعت المليشيا عددا كبيرا من الألغام البحرية في البحر الأحمر خلال الفترة الماضية.