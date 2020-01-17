شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في مديرية نهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصفت مقاتلات التحالف العربي، مساء اليوم الجمعة، كانون الثاني 17، 2020، مواقع لمليشيا الحوثي في مديرية نهم شرقي صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بغارتين مواقع للمليشيا في المديرية.

وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية التي تشهد مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والمليشيا.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.