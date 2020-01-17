- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسسة استجابة تختتم مشروع الفصول الدراسية البديلة في ثلاث محافظات يمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020
الخليج 365
اختتمت مؤسسة إستجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية مشروع الفصول الدراسية البديلة والذي ياتي بتمويل كريم من #الجمعية_الكويتية_للاغاثة في محافظات ( لحج - أبين- مأرب )
وفي حفل الختام الذي حضره محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله التركي ووكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عمر محمد باسليم والأستاذ عبدالله الحامد وكيل محافظة أبين ومدراء مكاتب التربية بالمحافظات المستهدفة رحب م/ طارق لكمان المدير التنفيذي لمؤسسة إستجابة بالحاضرين كلا باسمه وصفته مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية هذا المشروع وماسيضيفه من التخفيف من المعاناة الحاصلة في المدارس والازدحام خصوصاً في ظل النزوح المستمر من مناطق الصراع مما يشكل عبئاً إضافيا لتلك المدارس.
وختم كلمته بالشكر الجزيل لوزارة التربية والتعليم ومكاتبها في المحافظات وكذا محافظي المحافظات على تذليلهم الصعاب ولاننسى أن نشكر دولة الكويت حكومة وشعبا وللجمعية الكويتية للاغاثة على دعمها هذا المشروع الهام ولكل من ساهم وسعى لإنجاح المشروع.
في كلمة الجمعية الكويتية للاغاثة وضح الدكتور عادل باعشن نائب مدير مكتب الجمعية الكويتية للإغاثة باليمن تدخلات الجمعية الكويتية للاغاثة ومشاريعها المختلفة في شتى المجالات وفي مختلف المحافظات اليمنية.
وشكر باعشن مؤسسة استجابة على هذا التنفيذ المتميز ومواجهة التحديات الصعبة التي مر بها المشروع لاخراجه بهذا الشكل موجها في الوقت ذاته الشكر لوزارة التربية والتعليم.
وفي كلمة المحافظات المستهدفة قال عمر السماطي مستشار محافظ محافظة لحج نحن سعداء جدا بوجودنا في هذا الحفل واندهشنا من هذا التنفيذ الرائع للمشروع ، ومؤسسة استجابة لها تدخلات عديدة في مجالات عدة في كل المحافظات ونحن في السلطة المحلية بمحافظة لحج نثمن جهود مؤسسة استجابة وتدخلاتها الإنسانية المتنوعة.
يذكر أن المشروع الذي استغرق تنفيذه ٨ أشهر قد استفاد منه ٣٦٠٠ طالب وطالبة في محافظات لحج - أبين - مأرب .
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة استجابة تختتم مشروع الفصول الدراسية البديلة في ثلاث محافظات يمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.