شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء ..."تفاصيل اولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هزت العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الأنقلابية ثلاثة انفجارات عنيفة، الليلة قبل الماضية، وفقاً لشهود عيان وسكان محليين في المدينة.

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واشارو إلى أن ثلاثة انفجارات عنيفة هزت جنوب العاصمة ولم يعرف أسبابها، ما أثار حالة من الهلع والخوف في أوساط السكان، الذين أكدوا أن الانفجارات الثلاثة وقعت في حين لم يكن هناك أي تحليق لمقاتلات التحالف العربي.

وقالت مصادر محلية في العاصمة إن الانفجارات قد تكون في أحد مخازن الأسلحة التابعة للميليشيات، كالتي حصلت قبل أيام بأحد مخازن الصواريخ الباليستية في جبل عطان، حيث مقر ألوية الصواريخ الاستراتيجية التابعة للجيش اليمني السابق.