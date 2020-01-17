شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة بريطانية: تاجر سلاح أمريكي زود مليشيا ليبية بمنظومة صاروخية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت صحيفة "التايمز" البريطانية النقاب إن تاجر السلاح الشهير "رامي غانم" زود إحدى المليشيات الإرهابية في ليبيا عام 2015 بمنظومة صاروخية.

وأضافت الصحيفة أن "غانم" المعروف باسم "تاجر الموت" زود المرتزقة في ليبيا عام 2015 بأسلحة متطورة، حيث باع لهم صواريخ أرض-جو.

وتابعت الصحيفة أن غانم استطاع طوال الفترة الماضية تزويد المرتزقة في ليبيا عن طريق عمله مع شركات اسكتلندية، التي تتبع قانونا المملكة المتحدة البريطانية.

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وبينت الصحيفة البريطانية أن تحقيقا للأمم المتحدة أثبت أن "غانم" تعاون مع شركة اسكتلندية تعمل داخل المملكة المتحدة، لكن لا تدفع أي ضرائب ولا تقدم كشف حساب.

وتورط "غانم" في تنظيم سفر مرتزقة لليبيا بمقابل 50 ألف دولار، ويحمل الجنسية الأمريكية، وهو من أصول أردنية، وسبق وقضت محكمة فيدرالية في لوس أنجلوس بسجنه 30 عاما، لتورطه بتسليح المرتزقة.

كما اعترف غانم، البالغ 53 عاما، بالجرائم المنسوبة إليه خلال محاكمته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قائلا: إن" لديه عملاء في إيران وحزب الله".