شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حجة.. المليشيا ترغم أحد الفنانين على توقيع تعهد بالتوقف عن الغناء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت مصادر محلية إن ‏مليشيا الحوثي قامت باحتجاز أحد الفنانين اليمنيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن. وذكرت المصادر أن المليشيا احتجزت الفنان "علي خربي"، في مديرية عبس بالمحافظة، بعد الغناء في أحدى الأعراس. Advertisements وأكدت المصادر أن المليشيا أرغمت الفنان خربي على توقيع تعهد بعدم الغناء بحجة إن الأغاني حرام. يشار إلى أن الفنانين في مناطق سيطرة الحوثي يعانون من تعسف مستمر ما دفع كثيرا منهم إلى مغادرة البلاد.

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