شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تدخل التحالف العربي...قائد قوات النخبة الشبوانية يفاجئ الجميع ويصدر بيان هام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المقدم، محمد سالم البوحر، قائد النخبة الشبوانية إن اللجنة المشرفة على الشق العسكري والمُشكَّلة من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، بدأت مهامها الفعلية في محافظة شبوة كخطوة تالية ما بعد نزولها إلى محافظة أبين، لتنفيذ مراحل اتفاق الرياض في الجانب العسكري والأمني.

وأشار البوحر إلى أن اللجنة العسكرية التابعة للتحالف تشرف على عملية سحب القوات القادمة من مأرب إلى شبوة وإعادتها من حيث أتت، وكذا إزالة الاستحداثات العسكرية من قبل قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في محافظتي أبين وشبوة.

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وأكد البوحر على وجود جدية من قِبل الإخوة الأشقاء على ترتيب الأوضاع وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، كما كانت عليه قبل الأحداث التي وقعت في أغسطس من العام الماضي.

وأكد البوحر مواطني شبوة بأن قوات النخبة الشبوانية بكل قوامها وعتادها جاهزة للعودة والانتشار في كافة مديريات محافظة شبوة تحت إشراف التحالف.

ويأتي عودة النخبة الشبوانية بحسب البوحر ضمن تنفيذ اتفاق الرياض وتحديدا المرحلة الثانية منه .