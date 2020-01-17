شكرا لقرائتكم خبر عن لهما معا فوائد سحرية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب القرفة مع العسل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناول ملعقة من عسل النحل يوميًا قبل وجبة الإفطار، يساعد على تخفيف ألم المعدة ويحفز من عملية حرق الدهون، ولكن حينما يتم مزج القليل من القرفة مع العسل؛ فإن المفعول يكون مضاعفا ومفيدا.

وحسبما ذكر موقع "food eat safe"، فإن هناك 6 فوائد يحصل عليها الإنسان بمجرد تناوله مشروب القرفة مع العسل، الذي يصنع بواسطة مزج ملعقة صغيرة من القرفة مع ملعقة كبيرة من العسل وقليل من الماء الساخن، وهي:

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1- تخفيف الوزن

تستطيع القرفة مع العسل أن تكون وسيلة جيدة لخسارة الوزن؛ لأنهما يضاعفان من معدل حرق الدهون دون الحاجة إلى اتباع نظام غذائي معين أو القيام بتمارين رياضية شاقة.

2- تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

كما يتحد العسل مع القرفة في محاربة أمراض القلب التي تحدث بسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالدم، كما يساعدان على ضبط ضغط الدم.

كما يمتلكان معا مضادات الأكسدة التي تساعد في تدفق الدم إلى القلب، وبالتالي يمنعان تجلط الدماء في الشرايين.

3- شفاء الجروح

العسل والقرفة يساعدان على سرعة التئام الجروح؛ لاحتوائهما على مضادات بكتيريا تقلل من نسبة الالتهابات؛ ولذلك هما بمثابة مضادا حيويا طبيعيا. كما يساعدان على التخلص من القرح وحماية الجسم من الفطريات.

4- حفض نسبة السكر في الدم

مثلما يقومان بمهمة ضبط مستوى الضغط، فهما أيضًا يساعدان على خفض نسبة السكر في الدم وعلاج القدم السكري؛ ولذلك ينصح باستخدامهما كبدائل تحلية لمرضى السكر.

5- تأخير ألزهايمر

يساعدان أيضًا على تأخير ظهور مرض ألزهايمر؛ لأن القرفة تستطيع حماية الخلايا العصبية بالمخ وتمنع تراكم البروتين، والعسل يغذي الجسم ويساعد على تقويته.

6- الحماية من السعال ونزلات البرد

يعتبر العسل علاجا فعالا في التخلص من السعال والبرد والكحة، أما القرفة فتمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، وبالتالي يساعدان على الحماية من فيروسات البرد والأنفلونزا في فصل الشتاء.