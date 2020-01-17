شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد صمت طويل ...خالد بحاح يفاجئ اليمنيين ويعلن عن خذا الشيء بشكل رسمي..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غرد نائب الرئيس رئيس الحكومة اليمنية الأسبق خالد بحاح بمناسبة بلوغه سن ال55 عاما من العمر وكتب على حسابه بتويتر قائلا:ماذا عساي ان أكتب في ذكرى ميلادي الأحداث كبيرة والذكريات كثيرة منها ما دوّن، ومنها ما يدوّن. جديد "الخليج 365" Advertisements وأوضح بحاح، أنه كان "في ال 50 غردت من خضم التحدي داخل القصر الجمهوري بصنعاء، تلتها بأيام أحداث صعبة.. وأنه اليوم أُتم خمسا وخمسين ومازلت مرارة الأحداث والأيام..فعسى فرجا قريبا يارب

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