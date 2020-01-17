شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو: الكويتي عبد الله النفيسي يكشف عن المسكوت عنه ومفاجأة مزلزلة بشأن أحداث سوريا وينبش فضايح الملف الخليجي بكل شجاعة شاهد ماذا قال وارعب حكام "الخليج" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هذه هي "3" المقترحات التي قدمها المبعوث الاممي لحل الأزمة في اليمن تقرير لقناة الحدث : يتهم قيادات الإصلاح العسكرية والأمنية بنهب المنازل والأراضي في مدينة تعز وإغراق المدينة في الفوضى اعتراف حوثي بـالجريمة الكبرى .. بعد أزمة انقطاع الإنترنت تعرف كيف أصبحت تحركات قيادات الحوثي بعد مقتل سليماني

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