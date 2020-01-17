شكرا لقرائتكم خبر عن عااجل : بن سلمان ,يرعب عيدروس الزبيدي ,ويرسل قوة عسكرية ,مدججه باحدث الاسلحة ,لسحق المجلس الانتقالي الذي هدد بنسف اتفاق الرياض , وطرد السعوديه من عدن ..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/17 الساعة 05:05 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أوضح مصدر عسكري ، أن قوات عسكرية سعودية ضخمة ، وصلت عصر اليوم، إلى تخوم العاصمة المؤقتة عدن، قادمة من محافظة شبوة. وقال المصدر في تصريح صحفي رصده " أحداث نت " قبل قليل، أن تلك القوات وصلت إلى عاصمة محافظة شبوة، مدينة عتق ، مساء أمس ، ثم واصلت طريقها فجر اليوم صوب العاصمة المؤقتة عدن . أقرأ أيضأ : Advertisements عااااجل : الرئيس عبد ربه هادي , يصل عدن على رأس قوة عسكرية , أرعبت عيدروس الزبيدي , وجعلته يرفع الراية البيضاء ويعلن الاستسلام ..!!!!! تركي آل الشيخ يرتكب اكبر غلطة , كادت تقلب المملكة رأسأ على عقب ,والملك سلمان يتدخل في اخر لحظة ويصدر أمر ملكي عاجل !

واشار المصدر إلى أن هذه القوات تأتي بعد نحو 48 ساعة من تهديد قائد قوات التحالف بعدن العميد ركن طيار مجاهد العتيبي، بإستخدام القوة العسكرية ضد أي طرف يرفض تنفيذ اتفاق الرياض. كما تأتي إستكمالا لقوات سعودية أخرى وصلت إلى عدن في وقت سابق، في مهمة سحب الأسلحة من التشكيلات العسكرية في عدن ، وتجميعها في معسكرات تحت قيادة القوات السعودية بعدن.

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