شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : الرئيس عبد ربه هادي , يصل عدن على رأس قوة عسكرية , أرعبت عيدروس الزبيدي , وجعلته يرفع الراية البيضاء ويعلن الاستسلام ..!!!!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/17 الساعة 05:29 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

سخر الناشط الجنوبي الذي يطلق على نفسه لقب " ابن الجنوب " من الريس هادي عقب الزيارة التي قام بها هادي لتقديم العزاء بوفاة السلطان قابوس .

وقال في تغريدته التي نشرها على تويتر " كان أولى بكم يافخامة الرئيس زيارة بلدكم وتفقد ابناء المناطق المحررة فكل يوم يموت الكثير منهم اما بالرصاص الغادر او بالمرض القاتل "

واضاف " يرحم الله السلطان قابوس ، لكن الاهتمام بالاحياء اهم من الاهتمام بالاموات ، وانا على يقين انك لو قررت العودة الى العاصمة المؤقتة عدن فستجد كل قوات الحزام الامني والنخبة الشبوانية يرفعون لك التحية العسكرية ويعلنون لك الولاء المطلق "

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واختتم تغريدته بالقول " المساكين لم يجدو احد يدافع عنهم ويسلمهم رواتبهم فلجأوء الى من يمنحهم راتب يقيهم الموت جوعا اللوم لا يقع عليهم مطلقا .

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، قد قام اليوم بزيارة سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وعبر الرئيس عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسلطنة عمان حكومة وشعب في مصابهما ومصاب الأمة العربية والإسلامية قاطبة برحيل السلطان قابوس بن سعيد رجل الخير ولحكمة والتسامح والسلام وباني نهضة عمان الجديدة.

وكان في استقباله في قصر الحكم بالعاصمة مسقط كل من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان، وقيادات السلطنة من الاسرة الكريمة وكبار الضيوف.

وقال الرئيس ان "المصاب واحد الذي الم بالجميع وعزاءنا بأن خلفه جلالة السلطان هيثم بن طارق سيسير على نفس الخطى والنهج الذي أسسه وارسى لبناته جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله".

ونقل الرئيس تعازي الشعب اليمني الذين تربطهم بعمان اواصر الاخوة والقرباء ويكنون لهم فيض مشاعر الحب والوفاء والتقدير لمواقفهم الاخوية المشرفة مع اشقائهم في السراء والضراء.. مؤكداً على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه عبر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور عن سعادته باستقبال فخامة الرئيس والوفد المرافق له لتقديم واجب العزاء في فقيد السلطنة، معبرا عن امتنانه لمشاعر التقدير والوفاء التي تكنها اليمن رئيسا وشعبا تجاه أشقائهم العمانيين الذين يبادلون اشقائهم اليمنيين تلك المشاعر والقيم المنطلقة من وشائج الأخوة والهوية وحسن الجوار.

