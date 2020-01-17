شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يرتكب اكبر غلطة , كادت تقلب المملكة رأسأ على عقب ,والملك سلمان يتدخل في اخر لحظة ويصدر أمر ملكي عاجل ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/17 الساعة 04:55 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

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كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يرتكب اكبر غلطة , كادت تقلب المملكة رأسأ على عقب ,والملك سلمان يتدخل في اخر لحظة ويصدر أمر ملكي عاجل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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