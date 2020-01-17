شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يرتكب اكبر غلطة , كادت تقلب المملكة رأسأ على عقب ,والملك سلمان يتدخل في اخر لحظة ويصدر أمر ملكي عاجل ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/17 الساعة 04:55 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
أعلن الشيخ محمد بن سلطان بن حميد، أحد شيوخ قبيلة عتيبة ، اليوم الجمعة، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمراً بالإفراج عن أخيه الشيخ فيصل الموقوف من أشهر.
وأوضح الشيخ محمد أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل وساطته للإفراج عن أخيه، وقام بالتوسط لدى الملك سلمان ليتم الإفراج عن الشيخ فيصل.
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وكتب بن حميد في تغريدة على تويتر: ”خالص الشكر.. لولي العهد.. على قبول شفاعتي لأخي فيصل وبالشفاعة لدى خادم الحرمين الشريفين وصدور الأمر الكريم بإطلاق سراحه..“.
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