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صنعاء - ياسمين الخيامي - ابناء بلد اسلامي كبير يشعرون بصدمة كبيرة بعد الاعلان رسميا عن معاناة سكانها من الاضطرابات الجنسية ويرغبون في ممارسة الشذوذ الجنسي ( لن تصدق من هي )

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