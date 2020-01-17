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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الصورة النادرة الي تجعل كل من يشاهدها يلعن علي عبد الله صالح الى قبره ويتمنى ان يكون مصيره جهنم وبئس المصير ( صورة قذرة ومقززة )

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس اليمني الراحل الشهيد ابراهيم الحمدي وهو يصافح الرئيس السابق علي عبدالله صالح وسلفه احمد الغشمي عقب عودته من احدى الزيارات الرسمية الخارجية . وعلق احد الناشطين على الصورة » بالقول « الزعيم الخالد يصافح قاتليه » في اشارة الى الرواية المتداولة شعبيا عن تورط صالح والغشمي في اغتيال الرئيس الحمدي . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ابناء بلد اسلامي كبير يشعرون بصدمة كبيرة بعد الاعلان رسميا عن معاناة سكانها من الاضطرابات الجنسية ويرغبون في ممارسة الشذوذ الجنسي ( لن تصدق من هي ) هل تذكرون كيف منع ابناء الشيخ زايد اخوهم الكبير رئيس الإمارات "خليفة بن زايد" من الخروج..شاهد ما حدث له وهو يتجول في الشوارع (فيديو + صورة ) عاجل..وزارة الدفاع الامريكية والامم المتحدة يباغتون التحالف ويصدرون بيان رسمي اثلج صدور كل اليمنيين في الداخل والخارج واسعد هادي والحوثي والزبيدي

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