أبين.. مسلحون مجهولون يغتالون جنديا من قوات العمالقة في لودر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

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ذكرت مصادر محلية أن مسلحين مجهولين قتلوا جندياً في قوات العمالقة، اليوم الجمعة، وسط مديرية لودر شمالي شرق محافظة أبين جنوبي اليمن.

وأوضحت المصادر أن المسلحين تابعوا جنديا يدعى "جلال شيخ" في سوق مدينة لودر، وعندما أقترب منهم بادره أحدهم بإطلاق النار عليه ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأشارت المصادر إلى إن المسلحين غادروا إلى خارج المدينة بعد تنفيذ العملية.