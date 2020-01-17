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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبين.. مسلحون مجهولون يغتالون جنديا من قوات العمالقة في لودر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020
الخليج 365
ذكرت مصادر محلية أن مسلحين مجهولين قتلوا جندياً في قوات العمالقة، اليوم الجمعة، وسط مديرية لودر شمالي شرق محافظة أبين جنوبي اليمن.
وأوضحت المصادر أن المسلحين تابعوا جنديا يدعى "جلال شيخ" في سوق مدينة لودر، وعندما أقترب منهم بادره أحدهم بإطلاق النار عليه ما أدى إلى مقتله على الفور.
وأشارت المصادر إلى إن المسلحين غادروا إلى خارج المدينة بعد تنفيذ العملية.
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