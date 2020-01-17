شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بيان هام وعاجل صادر عن وزارة الداخلية ..."بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الداخلية، بياناً صحفياً هاما، أكدت فيه أخلائها المسؤولية عن أي خبر يتم تداوله عن الوزارة وقيادتها خارج إطار المصادر الرسمية.

ودعت وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية وأخد المعلومات من مصدرها الرسمي .

جديد "الخليج 365"

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وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها الذي رصده " أحداث نت " اليوم، إلى أن أخبار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري، وكل ما يتعلق بوزارة الداخلية يتم نشره في المواقع الرسمية ، ممثلة بموقع وزارة الداخلية الرسمي ووكالة الأنباء اليمنية سبأ .

وشددت الوزارة على كافة وسائل الإعلام المحلية الى تحري المصداقية في نقل الأخبار واخذها من مصادرها الرسمية، وأن تبتعد عن نشر الأخبار المزيفة الساعية لنشر الفتن واقلاق السكينة العامة .