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مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا بقصف للجيش في رازح بصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا بقصف للجيش في رازح بصعدة

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الخليج 365

أكدت قوات الجيش الوطني أنها دمرت أسلحة وتحصينات لجماعة الحوثيين، اليوم الجمعة، في مديرية رازح غربي محافظة صعدة (أقصى شمالي البلاد).

ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية، عن قائد اللواء السابع حرس حدود العميد، فارس يحيى الربادي، قوله إن دفاعات الجو التابعة للواء السابع دمرت عيارات ثقيلة للمليشيات المتمركزة في جبال بني معين والأذناب بمديرية رازح.

ولفت الربـادي إلى أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي.

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