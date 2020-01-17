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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لليوم الثالث.. القوات الجنوبية تواصل انسحابها من ابين تنفيذاً لاتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020
الخليج 365 -أبين
واصلت القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي انسحابها من مواقعها في ابين تنفذاً لاتفاق الرياض وما تضمنته مصفوفة الاتفاق والتي تنص على انسحاب قوات الطرفين من ابين وشبوة خلال فترة زمنية مدتها اسبوع .
وقال قائد العمليات المشتركة في ابين العميد الركن ناصر سالم (ابو ايمن) ان القوات الجنوبية تواصل انسحابها بحسب الجدول الذي حددته مصفوفة اتفاق الرياض واللجنة السعودية المشرفة .
وأضاف العميد ابو ايمن انه في اليوم الثالث للانسحاب انسحبت الكتيبة الاولى من لواء المهمات الخاصة الذي يقوده نبيل الحنشي من مواقعها في منطقة الشيخ سالم في ابين .
هذا وكانت عملية انسحاب القوات قد بدأت يوم الثلاثاء بانسحاب اللواء التاسع صاعقة وتلتها يوم الأربعاء عملية انسحاب قوات اللواء الخامس دعم وإسناد من مواقعها في وادي حسان .
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