شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو والصور ...بكى بـ"حرقة" شديدة لسرقة دراجته ثمنها" 1500"ريال في السعودية...فوصلت دموعه للأمير الذي قلب حياته رأسا على عقب "بمبلغ لا يمكن تخيله" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في السعودية واقعة فريدة نوعها تتمثل بسرقة دراجة مواطن مغلوب على امره ولم يجد غير الله ودموعه ليعبر عن ألمه قبل تصل دموعة الى الأمير الذي فجأة بمبلغ لم يكن في حسبانه وزرع الفرحة في قلبه بطريقة لا يمكن تخيلها .

وفي التفاصيل فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الخميس، مقطعا مصورا لرجل يبكي بحرقة، قال إن دراجته سرقت بمدينة "جدة" السعودية، وأنه مهدد بالفصل من عمله.

جديد "الخليج 365"

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وقال الرجل الذي يعمل حارس أمن في جدة، في مقطع الفيديو، إنه اشترى الدراجة بمبلغ 1500 ريال وسُرقت منه.

وأضاف أنه بسبب سرقة الدرجة مهدد بالفصل من عمله لعدم استطاعته الذهاب للدوام، لافتا إلى أنها لا يملك غيرها.

الفيديو لقي تداولا واسعا وتفاعلا مع المغردين السعوديين الذين عرض بعضهم تعويض الحارس عن سرقة دراجته.

وكان من بينهم الأمير عبدالعزيز بن فهد الذي تبرع للرجل بـ200 ألف ريال سعودي. وقال الفنان السعودي فايز المالكي عبر حسابه بـ"تويتر"، إن الأمير عبدالعزيز بن فهد تبرع بمبلغ 200 ألف ريال لحارس الأمن.

بينما تبرع رجل الأعمال السعودي سعد آل مغني له بمبلغ 20 ألف ريال وعرض عليه وظيفة بإحدى الشركات في جدة

لاحقا، نشر المالكي، مقطعا آخر لحارس الأمن يشرح فيه ما حدث له، مقدما الشكر لكل من ساعده، وعلى "رأسهم الأمير عبدالعزيز بن فهد"، قائلا "إن حاجته انسدت وما يريد أي مساعدات أخرى".