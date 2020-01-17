اغتنم الفرصة وكن اول الواصلين...تعرف على الدولة الأكثر ترحيباً باليمنيين والتسهيلات غير المسبوقة التي تقدمها لهم..."شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - يترقب راغبو الهجرة في اليمن وغيرها من بلدان العالم، قرار الحكومة الكندية باعتماد خطة جديدة لاستقبال ملايين المهاجرين في العقد الجديد، عبر برامج الهجرة المختلفة.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الخطط السياسية الجديدة للحكومة الكندية ستعمل على تمهيد طريق الهجرة في عام 2020، مع تقديم العديد من الامتيازات الإضافية مثل إلغاء رسوم الجنسية الكندية، وطرح العديد من البرامج الجديدة.

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ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الفيدرالية الكندية عن خطة جديدة في برنامج "لم الشمل" أو ما يعرف بـ(PGP)، بحلول أبريل (نيسان) المقبل.

وتعتمد الحكومة على برنامج "لم الشمل" لجلب 21 ألف مهاجر سنويًّا، إلا أنها وبسبب زيادة الطلبات، فمن المحتمل أن تقوم بطرح عملية جديدة تسعى إلى تجنب أوجه التقصير السابق في عملية القبول.

وتشير التوقعات إلى إلغاء رسوم الجنسية الكندية، حيث تبلغ التكلفة الحالية 630 دولارًا للشخص الواحد، والتي وصفت لدى الكثيرين وبخاصة من أصحاب الدخل المحدود بالمرتفعة، ومن المحتمل بأن تكون ضمن تقرير وزير الهجرة الذي سيقدمه في مارس (آذار) المقبل .

ومن المتوقع في حال تطبيق القانون بأن ترتفع معدلات الجنسية بنحو 40 في المائة بحلول عام 2024، وأن يشهد عام 2022 زيادة طفيفة في معدلات الهجرة إلى كندا، وجلب حوالي 360 ألف وافد جديد.

وتستعد كندا لاستقبال 67800 ألف مهاجر بينهم عشرات اليمنيين، المرشحين لبرنامج المرشحين الإقليميين (PNP)، والذي يمثل زيادة قدرها 11 في المائة مقارنة بعام 2019.

وبحسب الإحصائيات، فإن 80 في المئة على الأقل من المهاجرين يستقرون في المدن الكبرى، الأمر الذي يأتي على حساب الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الاقتصادية في المدن الصغيرة والمجتمعات الريفية.

وقدمت بعض المقاطعات والأقاليم عدد من مدنها وبلداتها الصغيرة لجلب المهاجرين إليها من خلال برنامج (PNP).

وتعمل الحكومة الفيدرالية على تعزيز توزيع المهاجرين على نطاق أوسع عبر كندا وهي ما تعرف بسياسة "الأقلمة"، بحسب ما نشر موقع (canadanews24).

وأطلقت الحكومة الفيدرالية في عام 2019، مشروع الهجرة الريفية والشمالية التجريبية (RNIP) الذي سيبدأ في عام 2020 الحالي؛ حيث سيستقبل 11 مجتمعًا معينًا في جميع أنحاء كندا، القادمين الجدد من خلال البرنامج التجريبي.