شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قرارات جمهورية مفاجئة...بن دغر نائبا لرئيس الجمهورية وبن مبارك الخارجية وطارق صالح الدفاع ..."نص القرارات " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بالتزامن مع دخول اتفاق الرياض المرحلة الثانية والمتعلق بالشق السياسي , تسريبات بأسماء رئيس ووزراء الحكومة الجديده .

وبحسب ما تداولة ناشطون واعلاميين عن تداول في اروقة رئاسة الجمهورية ,اسماء الوزراء الجدد .

ابرز الاسماء الذين تم تداول اسماؤهم والمناصب الوزارية :



الدكتور احمد بن عبيد دغر “نائبا لرئيس الجمهوريه”.

الدكتور معين عبد الملك “رئيسا للوزراء” وهناك خلاف والعيسي من اكثر المعارضيين .

العميد طارق صالح “وزيرا للدفاع “.

الدكتور عوض بن مبارك “وزيرا للخارجيه “

وحقيبة الداخلية ذهبت للانتقالي الجنوبي .

وينتظر في الايام القادمة الاعلان الرسمي عن الحكومة وتأكيد او نفي هذه التسريبات .

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