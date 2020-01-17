ماذا يجري في معسكرات المرتزقة على الحدود اليمنية السعودية ؟

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نجران

تصاعدت حدة الخلافات بين فصائل المرتزقة في محور كتاف على الحدود اليمنية السعودية، حيث اندلعت مواجهات عنيفة خلال الأيام الماضية، بين المجندين المنضوين تحت ما يسمى بلواء الفتح ، وبين مسلحين يتبعون قائد اللواء العميد المرتزق رداد الهاشمي وذلك على خلفية توقيف مستحقاتهم المالية.

وذكرت مصادر مطلعة في تصريحها لـ”الخليج 365” أن السلطات السعودية وجهت الهاشمي بقمع المحتجين الذين وصفتهم بالمتمردين، مشيرة الى سقوط العشرات من المجندين بين قتيل وجريح، عقب قيام مسلحي قائد اللواء بإطلاق النار على المحتجين بصورة عشوائية.

فيما جرى اعتقال المئات من المجندين المطالبين بحقوقهم.

وكانت قيادة تحالف العدوان السعودي الامريكي اوقفت مستحقات مرتزقتها في محور كتاف ، سيما بعد الانتكاسة الكبيرة التي منيت بها قوات المحور المكونة من ثلاثة الوية خلال عملية نصر من الله التي نفذها ابطال الجيش واللجان الشعبية في اغسطس الماضي.

وقد ادى توقيف المساعدات الى خروج المئات من الجنود، السبت الماضي في تظاهرة احتجاجية داخل اللواء، ضد التصرفات التعسفية ونهب رواتبهم، واستقطاعها، وكذا عدم دفع مستحقات القتلى من افراد اللواء الذين لقوا حتفهم في عملية نصر من الله.

واشارت المصادر الى أن أغلب الجنود المشاركين في الاحتجاجات هم من محافظات تعز وإب وعدن.