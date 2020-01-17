شكرا لمتابعة خبر عن سر صدم كل اليمنيين..هذه الاغنية الشهيرة للقنان اليمني الراحل ابو بكر سالم بالققيه قهرت ولي عهد ابو ظبي وكل أولاد الشيخ زايد ( تعرف على الاغنية وما سرها ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - سر صدم كل اليمنيين..هذه الاغنية الشهيرة للقنان اليمني الراحل ابو بكر سالم بالققيه قهرت ولي عهد ابو ظبي وكل أولاد الشيخ زايد ( تعرف على الاغنية وما سرها )

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كانت هذه تفاصيل خبر سر صدم كل اليمنيين..هذه الاغنية الشهيرة للقنان اليمني الراحل ابو بكر سالم بالققيه قهرت ولي عهد ابو ظبي وكل أولاد الشيخ زايد ( تعرف على الاغنية وما سرها ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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