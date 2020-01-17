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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو:صحيفة رسمية تفجر فضيحة مدوية عن السلطان الجديد لسلطنة عمان هيثم بن طارق ..والخبر ينزل كالصاعقة على رأس السلطان الجديد ورؤوس كل العمانيين

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