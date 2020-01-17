شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..وزارة الدفاع الامريكية والامم المتحدة يباغتون التحالف ويصدرون بيان رسمي اثلج صدور كل اليمنيين في الداخل والخارج واسعد هادي والحوثي والزبيدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..وزارة الدفاع الامريكية والامم المتحدة يباغتون التحالف ويصدرون بيان رسمي اثلج صدور كل اليمنيين في الداخل والخارج واسعد هادي والحوثي والزبيدي

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