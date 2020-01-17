شاهد مذيعة القناة السعودية تشعل مواقع التواصل الإجتماعي..تتراقص ومستمتعة وطربانة

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ظهرت الإعلامية السعودية ” إيمان الرجب ” وهي مستمتعة في إحدى الحفلات، وعلى قولة المثل الشعبي: ” آخر روقان”؛ حيث شاركت مقدمة البرامج في القناة السعودية محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الخاصة الطربية والانسجام لها، بعيدًا عن الكاميرات والبرامج التلفزيونية.اتهم متابعو برنامج “مع التوم” المذاع عبر موقع “يوتيوب” ويستقطب نسب مشاهدة عالية، مقدم البرنامج الإعلامي “محمد التوم” بفبركة حلقات البرنامج؛ خصوصًا بعد حلقة تمت إذاعتها مع المذيعة بقناة mbc، هدى محمد الخريف.

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