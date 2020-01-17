وردنا الان...بيان ملكي من الملك سلمان سيقلب الامور راسا على عقب وقرار عاجل بشأن هذه الاميرة المقربة من ولي العهد

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء؛ قرارًا عاجلًا بشأن أميرة من الأسرة الحاكمة "آل سعود"، معروفة بقربها من ولي العهد محمد بن سلمان.

ونصَّ قرار "الملك سلمان" -بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"-، على ابقاء الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد، لتكون مندوبًا دائمًا للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

وذكرت الوكالة أن الأميرة السعودية حاصلة على ماجستير العلوم في الاقتصاد من معهد الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) التابع لجامعة لندن، وتمتلك خبرة واسعة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعمل الدولي.

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وبحسب معلومات نقلتها حسابات إخبارية عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، فإن الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد، إحدى أبرز الأميرات المقربات من ولي العهد محمد بن سلمان، ومن الداعمات بقوة لرؤية 2030.

ويرى مراقبون، أن تعيين الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز في منصب مندوب السعودية لدى "اليونسكو" هو من اختيار محمد بن سلمان، الذي يعد الحاكم الفعلي للمملكة، وذلك في إطار رؤيته لتمكين النساء.

جدير بالذكر أن محمد بن سلمان، قاد تحولًا جذريًا غير مسبوق في السعودية بشأن المرأة، لتحصل على مناصب عليا في الدولة، وتدخل السلك العسكري؛ فضلًا عن إلغاء الزي الرسمي، السماح لها بالقيادة، وإسقاط الولاية.

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