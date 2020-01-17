عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمين عام محلي المهرة يناقش المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية

الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365 - المهرة

ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، مع مدير مشروع الأشغال العامة بمحافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، عبدالرحيم عمر حوري، المشاريع المستقبلية بالمحافظة والأخرى الجاري تنفيذها في الفترة الماضية.



وبحث الاجتماع الذي عقد بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، بحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية، المهندس سالم العبودي، المشاريع الجاري تنفيذها في المهرة من قبل مشروع الأشغال العامة والبالغ عددها 39 مشروع.

وذكر الأمين العام للمجلس المحلي، سالم نيمر، أن هذه المشاريع على قيد الانتهاء منها قريبا وسيتم استلامها من قبل السلطة المحلية.

وشكر قيادة مشروع الأشغال العامة على المشاريع التي ينفذها بمحافظة المهرة، داعيا الصناديق المناحة إلى دعم مشروع الأشغال العامة لتنفيذ المشاريع بمحافظة المهرة.

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وأكد أن محافظة المهرة تحتاج إلى مشاريع بالبنية التحتية خصوصا عقب الأعاصير التي ضربت المحافظة وكان أخرها في أكتوبر 2018 إعصار لبان الذي خلف دمار واسعا.

من جانيه، قال مدير مشروع الأشغال العامة بمحافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، المهندس عبدالرحيم عمر حوري، إن المشاريع الجاري تنفيذها في الفترة الماضية بمحافظة المهرة والبالغ عددها 39 مشروعا تبلغ قيمتها 1.547.790 دولار.

وأشار إلى أن المشاريع توزعت على قطاع التعليم بـ 26 مشروعا وثمانية مشاريع في المياه الممكننة وأربعة مشاريع في مجال حصاد مياه الأمطار ومشروع في مجال رصف وتحسين المدن.

وبين أن المشاريع 39 تم تمويل 29 منها من المشروع الطارئ للأمم المتحدة وتسعة مشاريع بدعم من المعونة الأمريكية ومشروع من البنك الإسلامي.

وكشف أن المشاريع المتعمدة للربع الأولى للعام الجديد 2020 عبارة عن مركزي إنزال سمكي في مديريتي سيحوت وقشن، ممولة من البنك الإسلامي.

وأوضح أن هناك مشروعين أخرى ممولة من الصندوق السعودي الأول بمديرية الغيضة في مجال رصف وتحسين المدن والأخر مشروع حصاد المياه في مديرية سيحوت.