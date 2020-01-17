شكرا لمتابعة خبر عن هزت المملكة من اقصاها الى اقصاها..مارس معها الجنس في قلب الشارع وناشط ينشر حديث لرسول الله (لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق مثل تسافد الحمير) وهذا هو موقف السلطات الرسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هزت المملكة من اقصاها الى اقصاها..مارس معها الجنس في قلب الشارع وناشط ينشر حديث لرسول الله (لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق مثل تسافد الحمير) وهذا هو موقف السلطات الرسمية

2020/01/17 الساعة 10:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر هزت المملكة من اقصاها الى اقصاها..مارس معها الجنس في قلب الشارع وناشط ينشر حديث لرسول الله (لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق مثل تسافد الحمير) وهذا هو موقف السلطات الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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