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صنعاء - ياسمين الخيامي - قي غاية الخطورة ..سقوط نجران وصبيا السعوديتين في يد الحوثيين وسعودي يعترف بما حدث لقناة الاخبارية السعودية ويبكي كل السعوديين

2020/01/17 الساعة 09:58 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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