شكرا لمتابعة خبر عن خطييير جدآآآ.. المجنون ترامب في مؤتمر صحقي يتجاوز كل الحدود والاعراف الدبلوماسية والاخلاقية ويصعق الجميع بعد ان وصف الملك بـ ابن العاهرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - خطييير جدآآآ.. المجنون ترامب في مؤتمر صحقي يتجاوز كل الحدود والاعراف الدبلوماسية والاخلاقية ويصعق الجميع بعد ان وصف الملك بـ ابن العاهرة

بوغت الجميع بتصريحات رسمية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، االذي وصف قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بانه ملك المتفجرات و ابن العاهرة جاء ذلك خلال مؤتمر إعلامي بتجمع لمؤيديه مساء أمس، بمدينة ميلووكي بولاية وسكنسون وسط غرب الولايات المتحدة ليدافع عن قراره قتل سليماني. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: خطييير جدآآآ.. المجنون ترامب في مؤتمر صحقي يتجاوز كل الحدود والاعراف الدبلوماسية والاخلاقية ويصعق الجميع بعد ان وصف الملك بـ ابن العاهرة هزت المملكة من اقصاها الى اقصاها..مارس معها الجنس في قلب الشارع وناشط ينشر حديث لرسول الله (لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق مثل تسافد الحمير) وهذا هو موقف السلطات الرسمية قي غاية الخطورة ..سقوط نجران وصبيا السعوديتين في يد الحوثيين وسعودي يعترف بما حدث لقناة الاخبارية السعودية ويبكي كل السعوديين داعية سعودي يهز المملكة ويتجاوز "الخطوط الحمراء" بفتوى صادمة بشأن التصرفات الفاضخة للفتيات السعوديات (فيديو جريء) ترتيبات سعودية جديدة بالتزامن مع نشر تفاصيل زيارة طارق صالح الى الرياض ولماذا التقى بـ الأمير خالد بن سلمان شاهد المفاجاة: رئيس المخابرات يكشف عن الخطر الحقيقي على بلاده.. ليست إيران Advertisements عاجل.. عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويستبدل الحليف الاماراتي ويعلن الولاء المطلق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان انقلاب خطير جدا.. على ولي العهد محمد بن سلمان من ابرز امير في الاسرة الحاكمة ومن اقرب المقربين للملك سلمان ومصير ولي العهد اصبح في كف عفريت ليست عربية...مفاجأة غير متوقعة حول جنسية والدة سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق.. تفاصيل صدمت كل ابناء سلطنة عمان فيصل القاسم يفجر نبوءة مرعبة بشأن دولة عربية وتغيير اسمها ورئيس عربي يلغي القومية العربية ويكشف مصير اسود لايران السلطات السعودية تباغت الجميع وتوجه تحذير هام وشديد اللهجة للمصريين لهذا السبب الصادم الذي ارعب كل المصريين ( تفاصيل طارئة وردت قبل قليل ) وردنا الان.. بيان عااجل من الديوان الملكي السعودي والاعلان رسميا وفاة الأمير الوليد بن طلال بعد تعرضه لحادث سيارة مروع.. شاهد يمنية جميلة جدا من هذه المحافظة تشعر كل اليمنيين بالعار والخجل وتتفاخر بوصفها بالمثلية والشاذة جنسيا..تعرف عليها والى اي محافظة تنتمي ( صورة + الاسم ) مفاجأة مدوية .. تورط دنيا سمير غانم في فضائح الافلام الاباحية للمخرج خالد يوسف ..شاهد (صور فاضحة وخادشة للحياء ) وقال ترامب :“هذا الرجل كان ملك المتفجرات التي يتم زرعها على الطرق…نسبة كبيرة من الذين أصيبوا بهذه المتفجرات هم الآن بدون أرجل او أيدي بسبب ابن العاهرة هذا… أنه الإرهابي رقم واحد في لعالم.“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطييير جدآآآ.. المجنون ترامب في مؤتمر صحقي يتجاوز كل الحدود والاعراف الدبلوماسية والاخلاقية ويصعق الجميع بعد ان وصف الملك بـ ابن العاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.