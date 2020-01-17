شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بدون مهر ولا شرط.. أرملة سعودية تبحث عن زوج يشبع رغباتها بالحلال.. والمفاجأة أنها تملك مجموعة شركات وثروة ضخمة في أبها والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تقع بعض القصص الغريبة في الزواج وشروطه، والتي من بينها ما يحدث من بعض السيدات التي تلجأ في بعض الأحيان لظروف خاصة بهن إلى ” الخطابة ” للبحث عن زوج بمواصفات مناسبة لهن وترغب في ” زواج مسيار ” .

وتنشر تلك ” الخطّابة ” المواصفات التي تضعها السيدات الراغبات في الزواج بطريقة تناسب طبيعة حياتهن؛ فيما اتضح أن بعضهن ترغب بشكل أكبر في ” زواج المسيار “، وتضع شروطًا غريبة يراها البعض أنها غير مكلفة وطريفة أيضًا.



ومن بين تلك القصص، سيدة تبحث عن زواج ‏مسيار، في مدينة أبها ” بدون مهر “؛ لافتة إلى أنها أرملة حضرية عمرها ٤٠ عامًا؛ حيث ورثت مجموعة شركات زوجها في الإنشاءات والمقاولات، وتريد ” رجلًا يقوم بتلبية رغباتها بالحلال في بيتها بدون شروط، بدون طلبات، طولها ١٥٥، وزن ٧٥، بيضاء هادئة جميلة”، حسب قولها.

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