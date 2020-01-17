عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعز.. القوات المشتركة تكبد مليشيا الحوثي خسائر في البرح

الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365

نفذت القوات القوات المشتركة، في جبهة البرح غربي تعز، قصفًا مدفعيًا مكثفا على مواقع مسلحي المليشيا الحوثية بجبهة البرح غربي محافظة تعز.



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وذكرت مصادر عسكرية ان القوات المشتركة شنت قصفا مدفعيا على مواقع للحوثيين في جبال رسيان غرب البرح بقذائف مدفعية الهاون، مشيرة إلى أن عمليات الإستهداف النوعية التي نفذتها وحدة المدفعية على تجمعات ومواقع الحوثيين حققت إصابات مباشرة.

وبحسب المصادر أدى القصف الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي، جراء الضربات، في وقت لا تزال جثث القتلى والجرحى المسلحين الحوثيين مرمية في الجبال والشعاب.

واستطاعت القوات المشتركة إفشال كل محاولات التقدم الحوثية في منطقة البرح خلال الفترة الماضية، عندما كان الكهنوت يحاول قطع الطريق الذي يمر عبره المسافرون والمدنيون بين المخا والوازعية.