شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفضه مصافحة بن زايد..أول هجوم إماراتي على السلطان الجديد لسلطنة عمان "هيثم بن طارق"..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تصرف مثير للجدل ، نشر موقع إماراتي معلومات بالغة الغرابة عن سلطان عمان الجديد هيثم بن تيمور آل سعيد.

جديد "الخليج 365"

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وفي أوج الخلاف بين الإمارات وتركيا ، قال موقع "إرم" الإماراتي إن والد سلطان عمان الجديد ولد في مدينة "اسطنبول" التركية.

وأضاف الموقع الإماراتي أن والد السلطان الجديد مازال على قيد الحياة ويبلغ من العمر نحو 100 عام .

وأشار الموقع إلى أن والدة سلطان عمان الجديد تركية الأصل ، وأن والده كان يعاني من مشاكل كبيرة في التحدث بالعربية في بداية حياته.

يأتي هذا بعد تداول فيديو رفض السلطان هيثم بن طارق مصافحة بن زايد خلال عزاء السلطان قابوس.