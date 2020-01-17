شكرا لمتابعة خبر عن مستشار الرئيس هادي : يعلن رسميا موعد تشكيل الحكومة وتعين محافظ لعدن ويؤكد الإفراج عن الأسرى وبدء الانسحابات العسكرية وحصر الأسلحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرف كيف أصبحت تحركات قيادات الحوثي بعد مقتل سليماني تفاصيل جديدة : حول قضية توجان البخيتي وأين وصلت قضيتها في الأردن؟ دولة خليجية تعلن ن عترحيل أكثر من 40 ألف وافد..لهذه السبب الجنرال الاحمر يلتقي بعدد من المسئولين والقادة العسكريين في الرياض وهذا تفاصيل ماقال لهم

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