شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تعلن رسميا عن وفاة الأمير الوليد بن طلال .. والديوان الملكي يكشف تفاصيل الحادث الأليم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - علن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، بعد تعرضه لغيبوبة لمدة 14 عاماً، إثر حادث سيارة خلال دراسته العلوم العسكرية في العاصمة البريطانية لندن.

جاء صدور البيان كالتالي: إنتقل إلى رحمة الله تعالى الأربعاء الموافق 20/ 5/ 1441هـ صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- بعد صلاة العشاء، الموافق 21/ 5/ 1441هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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يذكر أن الأمير الشاب، خالد بن طلال، أصيب أمس بنزيف حاد في الرئة مما فشل الأطباء من السيطرة على النزيف، معرباً والده عن حزنه الشديد لفقدان الأمير الشاب الوليد المعروف شعبياً بـ”الأمير النائم” رحمه الله، وتم إزالة الأجهزة عنه بعد التأكد من وفاته والتي دامت أكثر من 14 عام، إثر تعرض لحادث سير منذ 14 عام ودخل إلى المستشفى، وقال الأطباء بأنه ميت دماغياً، إلا أن والده خالد بن طلال رفض إزالة الأجهزة عنه، أملاً في تحسن حالته. يشار إلى أن الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، والده، هو الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي،

وهو كذلك شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال، وعضو من أعضاء هيئة البيعة. ورفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تعازيها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي في وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود. وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد، نرفع تعازينا لقيادتنا الحكيمة، ونسأل الله تعالى أن يتغمد سمو الأمير الوليد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.