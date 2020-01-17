شكرا لمتابعة خبر عن الكوبرا تبتلع شيء خطير فصارت تتألم وتعاني سكرات الموت..شاهد هذا الشخص الشجاع كيف انقذها من موت محقق (فيديو مرعب ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الكوبرا تبتلع شيء خطير فصارت تتألم وتعاني سكرات الموت..شاهد هذا الشخص الشجاع كيف انقذها من موت محقق (فيديو مرعب )

في مشهد صادم، وقف مروض الثعابين الهندي وهو يمرر عصا على ظهر حية كوبرا، كانت الحية تتلوى وتتألم من شيء ما انحشر في جوفها، وفي النهاية تمكنت الحية من إخراجه؛ إنها زجاجة بلاستيكية ضخمة، ألقاها شخص ما بصورة عابرة وكاد يتسبب بقتل جزء من البيئة الطبيعية.

وقالت صحيفة " الديلي ميل" البريطانية: بث موظف الغابات الهندي بارفين كاسوان، هذا الفيديو دون أن يحدد متى وأين تم التقاطه.

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ويُظهر الفيديو المزعج معاناة أحد حيوانات البيئة الطبيعية، وهو يعاني بسبب السلوكيات والممارسات الخاطئة للإنسان تجاه البيئة، والمتمثلة في التخلص من الأشياء المصنوعة من البلاستيك في أي مكان، لتنتهي زجاجة مياه غازية بلاستيكية في جوف حية كوبرا، والتي ظلّت تعاني حتى تمكنت من التخلص منها.

ويعلق "كاسوان" على المشهد قائلًا: "شاهد ما فعلته زجاجة واحدة بكائن حي، فماذا عن بقية الكائنات؟".

وأثار الشريط كثيرًا من التعليقات؛ تقول دكتورة نوشين خان: "مشهد مؤسف، وأنا سعيدة أن الحية تمكّنت من التخلص من هذه الزجاجة، لكن ماذا عن الحيوانات والأسماك التي لم تستطع التخلص من البلاستيك في جوفها؟".

وقال تليفزيون "كادمبيني شارما" الهندي: "يجب أن يجعلنا هذا المشهد نتوقّف فورًا عن استعمال منتجات البلاستيك التي تُستخدم مرة واحدة، أو نتخلّص منها بطرق مسؤولة".