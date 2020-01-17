شكرا لمتابعة خبر عن بالصور والفيديو..رغم انه ملياردير ويمتلك كل شيء ..الوليد بن طلال يبكي مثل الاطفال بعد اصابة اقرب المقربين اليه بهذا المرض النادر وعجزه عن فعل اي شيء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بالصور والفيديو..رغم انه ملياردير ويمتلك كل شيء ..الوليد بن طلال يبكي مثل الاطفال بعد اصابة اقرب المقربين اليه بهذا المرض النادر وعجزه عن فعل اي شيء

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو..رغم انه ملياردير ويمتلك كل شيء ..الوليد بن طلال يبكي مثل الاطفال بعد اصابة اقرب المقربين اليه بهذا المرض النادر وعجزه عن فعل اي شيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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